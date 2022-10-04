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商仲：住商類土地標案買氣差 估下半年房市走空

2022/10/4 13:12
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（中央社記者賴言曦台北4日電）不動產投資顧問戴德梁行今天表示，今年景氣預測偏空，第3季重大土地交易以工業土地為主，住商類土地標售案多以流標收場；下半年房市走空形勢已成，買氣靠自用、置產支撐。

戴德梁行董事總經理顏炳立針對房市後市分析，今年下半年房市買氣要靠自用、置產撐場，蛋白區會比蛋黃區熱，但量縮價難漲；土地市場則是量縮價微漲，預估今年全年土地市場量少40%、商用市場量少22%、移轉棟數量少10%，平均量縮25%。

戴德梁行今天發布第3季房地產市場報告指出，今年第3季土地交易量為新台幣521億元，重大土地交易以自用的工業土地為主，累計前3季交易量為1271億元。

戴德梁行指出，開發商自下半年起對全球景氣預測偏空，在升息壓力持續、今年底地方大選前的觀望氣氛下，對土地出手明顯比以往更審慎，多檔住商類土地標售案將以流標收場。

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針對第4季土地市況，戴德梁行觀察，今年第4季目前看來並無大規模土地標售，預估全年土地交易量將在1600億至1800億元間，重返2018年水準，也將跌破10年均量1973億元。

戴德梁行分析，在升息、營建成本高漲及政府房地政策主導下，持續購地未必是目前開發商的優先策略，透過合建、都市更新或參與捷運場站等方式投入開發興建資金，不但可在地價、營建工料成本的高原期降低投資風險，也可順應政府的營運策略。（編輯：林淑媛）1111004

戴德梁行董事
顏炳立：下半年房市量縮 價格不至鬆動
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