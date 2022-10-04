李長庚：國壽經營體質良好 支持資產重分類因應變化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北4日電）國泰金控總經理李長庚今天表示，國壽資本適足率（RBC）逾300%，經營體質很好，國壽淨值比低於3%是因為財報適用空窗期的問題，加上外在環境大幅變動，支持寬容措施像是財報資產重分類作法。

由於壽險業近期淨值下滑，有業者希望可依會計公報所列「經營模式改變」為由，啟動資產重新分類，將原本放在OCI（其他綜合損益）項下長期持有債券部位，改放到AC（攤銷後成本）項下，避免評價波動影響淨值，引發正反意見。

台灣理財顧問認證協會理事長李長庚今天出席「2022世界投資者週聯合論壇」，會後接受媒體聯訪時表示，很多事情要用專業分析來看，現在剛好是財報適用空窗期，資產面適用、但負債面沒適用，導致淨值表現跟實際狀況不相符。有些公司AC部位比重低、所以淨值影響大，有些公司AC比重高、淨值影響小，大家攤出來看AC比例高低，相關影響就可以衡量。

李長庚指出，美國短時間內大幅升息，也是歷史上非常罕見的狀況，這的確造成市場與淨值大幅波動。如果是單一公司經營不佳要小心；但是，如果只是因為外在環境改變，不是單一公司經營不好、也不是只有台灣保險公司面對這樣的困難，應該可以討論寬容措施。

李長庚指出，國泰人壽淨值比低於3%原因，主要是因為AC比重低，南山人壽淨值也較低，如果今天大家在AC比重拉成一致，國壽淨值比也不會不到3%，以這個角度來看是支持資產重分類的，讓產業站在一致基礎上。

媒體追問，有壽險業者質疑，國壽先前把債券放在AC較多，前兩年受惠投資處分利得，如果現在淨值比下跌就要求資產重分類並不公平。

李長庚回應，多元社會中支持每個人發表論點，但是每家公司做相關科目分類時，有當下環境考量，投資決策、會計決策各家也有考量，重點在於國壽RBC還是很高，是經營體質很好的公司，只是AC比重低導致淨值比不到3%，不知道不公平的論點為何。

他指出，監理上面會看兩個指標，自己認為長期來看RBC是比較可以衡量一個公司經營體質的指標，淨值比較屬於投資人在看的財報表現，當然也會影響股利發放問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體詢問外界質疑是股東不願意拿錢增資，才會提出資產重分類等作法。李長庚回應不是增資問題、也沒有這類擔心，強調同樣標準下沒有不到3%問題，國壽RBC有300%多，「經營上真的有困難要大幅增資嗎？好像也講不通」，要看監理重點是什麼，相信金管會會衡量整個產業做整體考量。

至於防疫險理賠，李長庚表示，疫情還在演進，理賠金額會多少也還估不準，如果國泰產險有需要增資，強調國泰金會全力支持，但目前也還不清楚是否還要增資。（編輯：楊蘭軒）1111004