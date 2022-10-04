若台股跌破3、5年線 李長庚：自有資金可閉著眼睛買

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（中央社記者蘇思云台北4日電）台股今年下跌逾2成，台灣理財顧問認證協會理事長李長庚表示，長期成功投資都是「災難投資法」，如果是自由資金、長期為退休準備，台股跌破3年線、5年線「可以閉著眼睛買，不要那麼怕」。

「2022世界投資者週聯合論壇」今天起在政大公企中心展開為期3天的活動，李長庚在「2022世界投資者週聯合論壇」開幕致詞時表示，今年投資市場，用「驚心動魄」4個字形容也不過份，很多人應該跟自己一樣都是心有餘悸。

李長庚指出，通膨變成各國頭痛問題，美國聯準會（Fed）還有多國央行採取快速升息以壓制通膨，但也讓資本市場股市、債市、金融商品價格都大幅激烈變動，市場混沌不明，就像黑夜中航行船隻一樣，大家都希望有燈塔可引領船隻安全入港。

媒體會後關注現在是否適合進場投資，究竟是短期震盪還是風暴前夕。李長庚表示，如果用國安基金進場來看，過去不管股市狀況，國安基金進場歷史上除了一次例外，其他全部都是正報酬出場，當所有人都沒信心，國安基金進場不到2年都是獲利出場。

李長庚指出，關鍵在於對市場判斷是看長還是看短，短期有沒有風暴、是否大跌不知道，但如果從投資組合角度來看，當股票跌破3年線、5年線甚至10年線，「真的閉著眼睛買，不要那麼怕」。

李長庚表示，真正長期成功的投資都是「災難投資法」，所有人都害怕的時後，基本上成功機率高，但是如果資金是借來的就不敢說。如果是自己的錢、長期為退休準備的話，不要那麼怕，跌愈兇要買愈多。

中華民國退休基金協會理事長王儷玲表示，市場上多數投資人持有時間多在1年內，退休理財要看的是5年、10年、20年。

王儷玲表示，無論是從2000年的網路泡沫，還是2008年的金融海嘯，大概3年內市場就會逐步回升，以財富理論上來說現在應該是低點進場，如果投資期間長過3年以上、手上有閒錢，現在應該是買點，再來要多元分散，不要只看單一標的或區域等，如果還是很害怕，也可以選擇定期定額。

CFA Society Taiwan理事長黃昭景則分析，目前是否為金融風暴的前夕，可以觀察國家或企業是否有風暴，例如可以看有沒有哪個國家貨幣貶值很多，目前是歐洲風險升高，但還要觀察。至於企業，最近傳出的瑞信等，目前看起來近期股價下跌似乎有縮小，必須持續觀察。（編輯：潘羿菁）1111004