美股道瓊再漲825點 創兩年半來最佳雙日表現

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（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）美股道瓊指數今天再漲825點，兩天來漲逾1590點，創兩年半來最佳表現。美國勞動市場數據走弱、澳洲央行升息幅度小於預期，促使投資人再度寄望聯準會放慢升息腳步。

3大指數開高走高，道瓊工業指數終場大漲825.43點，漲幅2.8%，收在30316.32點。標準普爾500指數勁揚112.5點，漲幅3.06%，收在3790.93點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲360.98點，漲幅3.34%，收在11176.41點。

美股受通貨膨脹居高不下、聯邦準備理事會（Fed）積極升息衝擊，前3季大幅回檔，邁入10月後市場情緒明顯好轉，大盤從近兩年來最低點反彈。道瓊指數昨天猛漲765點，標普500指數漲近2.6%，分別創6、7月以來最佳單日表現。

這股氣勢延續到今天，道瓊指數收復3萬點大關，為9月22日以來首見，與標普500指數都創下2020年4月以來最佳雙日表現。

這波漲勢廣泛，標普500指數11大類股連兩天全數收紅，能源股勁揚4.3%，再度領漲。

社群媒體推特（Twitter）股價漲逾22%。全球首富馬斯克（Elon Musk）反悔後回心轉意，與推特高層對簿公堂前提議以4月的原始條件完成總值約440億美元的收購案。但推特收盤價低於馬斯克開出的每股54.2美元，反映部分投資人仍不看好這筆交易就此塵埃落定。

科技權值股持續反彈，亞馬遜（Amazon.com）股價猛漲4.5%，微軟（Microsoft）與Google母公司Alphabet漲幅都超過3%。

費城半導體指數大漲4.46%，雙日漲幅擴大到8.4%。台積電美國存託憑證（ADR）與輝達（NVIDIA）股價都漲逾5%，高通（Qualcomm）與美光科技（Micron Technology）漲幅也都超過4%。

美股9月走勢淒慘，道瓊指數與標普500指數月線分別重挫8.8%、9.3%，創2020年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）引爆股災以來最大單月跌幅，與通膨頑固、投資人意識到聯準會升息意志堅定關係密切。聯準會已連3度升息3碼（0.75個百分點），今年剩餘兩次例會預料還會大幅升息。

但澳洲中央銀行澳洲儲備銀行（RBA）4日決議升息1碼，幅度小於市場預期的2碼，部分投資人因而期盼全球其他央行顧及金融情勢，跟進放慢貨幣政策緊縮腳步。

英國因新政府宣布減稅刺激經濟掀起的危機暫告解除後，債市持續回穩，公債殖利率走低，股票投資魅力跟著回升。美國10年期公債殖利率上週曾衝上4%，為逾10年來首見，本週持續拉回，一度跌破3.6%。

勞工部最新數據顯示，美國8月職缺數量減少10%，創近兩年半來最大減幅。極度吃緊的勞動市場顯現降溫跡象，有助緩和處在數十年高點的物價漲勢，也反映聯準會積極升息開始出現效果。

不過，美股今年稍早多次反攻都始於投資人寄望聯準會放慢升息腳步，最後屢屢因官員鷹派（主張緊縮政策）表態而被澆冷水。這波熊市（空頭市場）反彈能否維持，尚待觀察。

美股本週強勢反彈，3大指數今年跌幅顯著縮小。道瓊指數與標普500指數年初以來分別下跌16.6%、20.5%，那斯達克指數同期跌幅達28.6%。（編輯：陳政一）1111005