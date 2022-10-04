投顧：台股提前反應財報利空 有望隨美股反彈

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（中央社記者賴言曦台北4日電）台股今天開高走高，隨著上市公司將陸續公布9月及第3季財報，法人分析，市場已提前反應財報可能不佳的預期，若美股持續復甦，台股有望呈現反彈格局。

美股3日收紅盤，台股今天在台積電等大型電子權值股領軍下站上13500點整數關卡，終場上漲276.04點，收在13576.52點，漲幅2.08%，成交值新台幣1812.94億元。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪時表示，雖然上市櫃公司將陸續公布9月及第3季財報，但此前股市跌深，說明市場提前接受9月及第3季財報可能不佳的「壞消息」並進行反應，如果美股持續復甦，預估台股有望跟進呈反彈格局。

摩爾投顧分析師林漢偉提到，如果新台幣匯率轉升，美國10年期公債殖利率能從現在約3.6%持續朝3.5%靠攏，台股就有機會迎來外資回籠，支撐短線朝月線14198點挑戰。

林漢偉表示，國安基金例行委員會議將在10月6日召開，交代護盤金額及成效，如果屆時揭露國安基金在過去跌深期間有大力護盤，預料法人、股民的信心也能因此有效回穩。（編輯：張均懋）1111004