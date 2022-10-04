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聯合國敦促全球實施貨幣寬鬆 避免經濟衰退危機

2022/10/4 13:20（10/4 14:25 更新）
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聯合國年度報告敦促全球央行鬆綁銀根避免全球經濟衰退，並稱財政緊縮恐將世界推向嚴峻的長期停滯。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社日內瓦3日綜合外電報導）聯合國今天發布年度報告，敦促全球央行鬆綁銀根，避免全球經濟衰退，並稱財政緊縮恐將世界推向嚴峻的長期停滯。

法新社報導，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）在主要年度報告中，再次下修對世界經濟成長的預測。

今年3月，UNCTAD才將2022年全球經濟成長預測從3.6%調降至2.6%，如今它預測今年成長2.5%，到了2023年將進一步降至2.2%。

相較之下，預測2022年經濟成長將維持在3%的經濟合作暨發展組織（OECD），同樣預測明年經濟成長2.2%。

另一方面，國際貨幣基金（International Monetary Fund）預測今年將成長3.2%，明年則為2.9%。

根據UNCTAD，先進經濟體快速升息和金融緊縮，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和俄烏戰爭造成的多重危機，已將全球經濟成長從放緩轉為低迷，期望的軟著陸看來希望渺茫。

UNCTAD秘書長葛林斯潘（Rebeca Grynspan）在日內瓦舉辦的記者會中表示：「我們必須提出警告，因為我們可能正處於政策引發的全球經濟衰退邊緣。」

UNCTAD表示，財政支持不足可能導致開發中國家面臨債務危機、氣候衝擊和疫情後復甦的連鎖反應。然而，葛林斯潘表示：「我們還有時間從經濟衰退的邊緣退一步。」（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1111004

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