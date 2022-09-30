美國8月PCE通膨略緩 展現聯準會升息效果

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通貨膨脹指標–個人消費支出物價指數（PCE），8月數據呈現通膨形勢略微緩和，顯示美國央行的貨幣緊縮作為多少奏效。

「華盛頓觀察家報」（The Washington Examiner）報導，美國商務部轄下經濟分析局（Bureau of Economic Analysis）今天公布，美國PCE年增率由7月的6.4%降至8月的6.2%；8月PCE月增率則為0.3%。

去除能源和糧食價格後，美國8月核心PCE年增率為4.9%，高於預期。

經濟學家持續緊盯每份通膨和就業報告，以了解聯準會升息週期對美國經濟的影響程度。

聯準會升息以抑制需求，但也造成經濟成長放緩。外界擔憂，聯準會為了壓低通膨，恐怕會過度升息，導致經濟陷入衰退。

近期其他通膨報告出爐後，這樣的憂心更明顯。美國8月消費者物價指數（CPI）年增率為8.3%，高於預期。CPI是較普遍的衡量通膨指標。（譯者：何宏儒/核稿：張正芊）1110930