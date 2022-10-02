中國A股前三季蒸發61兆相當20家比亞迪 後市看法多空分岐

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（中央社台北2日電）中國今年疫情爆發，加上美國加速升息國際股市震盪，中國A股在內外交迫下大跌，前三季A股總市值蒸發約人民幣（下同）14兆元（約新台幣62兆元），相當跌掉近10家中國工商銀行的總市值。

陸媒「經濟觀察網」報導，隨著9月最後一個交易日的結束，A股第三季行情表現仍不理想，A股三大指數全面大跌，其中上證綜指跌11.01%，深成指跌16.42%，創業板指18.56%。

若把時間線拉長至今年前三季，則跌幅更為慘烈：上證綜指跌16.91%，深成指跌27.45%，創業板指跌31.11%。

另據通聯數據Datayes統計，2021年12月31日，A股總市值為99.1兆元，而在2022年9月30日，總市值跌至84.67兆元。換算得知前三季A股總市值蒸發約14.4兆元，相當於跌掉近10家工商銀行，或20家新能源車產業龍頭比亞迪的總市值。

中國招商基金投資管理一部總監王景分析，今年前三季A股大跌，主要是因為國際國內環境複雜多變引發，國際上有美國聯準會大幅超乎預期升息疊加俄烏戰爭衝擊各國股市。

而中國對內經濟則受上海、深圳等主要大城市的疫情爆發，股市在供給衝擊、預期轉弱、需求收縮三重壓力下大幅滑落。

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專家看A股第四季表現多空分岐；建泓時代投資總監趙媛媛表示，若十一假期期間不出現超預期風險，國慶節後短期流動性緊張等因素緩和將帶來避險資金部分回流，促使市場出現短暫反彈。

另南方基金首席投資官兼權益投資部總經理茅煒表示，第四季可能會出現一些宏觀的積極訊號，但是能看到經濟基本面顯著改善的概率仍偏小。整體景氣不差，但也很難看到進一步的驚喜，波動會更加明顯。整體而言，經濟和產業基本面暫不支持一邊倒的市場風格。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1111002