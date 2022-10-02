穩字當頭 中國要求投行20大前避免發表敏感報告

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（中央社台北2日電）中共20大前夕持續加強維穩，對於金融領域的管控更是重中之重。繼日前「提醒」不要大量拋售股票影響股市後，據外媒報導，近日監管部門再要求投資銀行避免發表政治敏感的分析報告。

中共將於10月16日舉行第20次全國代表大會，隨著日期逼近，各項維穩工作的力道持續加大，以確保會議順利進行。

華爾街日報報導，近日包含高盛與摩根大通在內的國際投資集團在中國的事業體，都收到了來自中國證券監督管理委員會的「提醒」，避免在20大之前發布政治敏感的研究報告。

這樣的行為顯示中國政府與官員對於20大之前一切事務的「敏感」。

報導提到，這項來自證監會的消息已經在部分銀行內部傳開。據知情人士透露，摩根大通亞洲私人銀行部門的策略研究員在近日的一場內部電話會議中被告知「暫時不要評論敏感的政治話題」。

摩根大通私人銀行部門最近發布了一些研究報告，包含討論中美審計協議以及中國房地產市場面臨的挑戰。

報導指出，在過去幾年間，中國的監管部門時常在「國家重大政治事件」之前向銀行、券商與資產管理公司提出這類的警告。這種非正式的指示主要是為了防止市場會或因此造成負面影響。

然而對於報導中的指控，中國證監會則回應稱「內容不實，不要散布。」

除了投行的報告之外，路透社於9月底的報導引述消息人士指出，中國證券監管部門也加強了證券市場的監管措施，通知基金經理和券商，在20大之前盡量不要大規模拋售股票，以避免市場出現大幅波動。

報導稱，官方要求的具體內容是「避免異常交易活動，包括大規模拋售和買入」，這些指示並沒有透過官方正式的文件傳達，而是藉由上海和深圳證券交易所進行「窗口指導」（為確保政策落實，由中央向金融機構提出行政指令，督促配合）。

這樣的說法也被中國證監會否認，稱「監管層近期未對券商、基金公司進行窗口指導」。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111002