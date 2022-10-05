產學合作開發全國產智慧避震系統 助攻台灣車電產業

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（中央社記者鄭鴻達台北5日電）國科會補助逢甲大學研究團隊攜手產業合作開發「全國產化之智慧電子避震系統」，能即時識別車前道路缺陷，讓避震系統能因應路況動態調整，不但提升車輛舒適性與安全性，更助攻台灣車電產業打入全球車輛產業供應鏈。

國科會今天舉行記者會，發表逢甲大學副教授林昱成與北科大、中原大學多名教授所組成的跨校跨領域研究團隊，和奇美車電等國內業者合作開發出的「全國產化之智慧電子避震系統」成果。

國科會說明，在國科會「自駕車次系統關鍵技術研發專案計畫」支持下，林昱成研究團隊運用AI等技術，開發出智慧電子避震系統，能即時識別車前道路缺陷，使避震系統能根據不同路況進行動態調控。

國科會表示，此技術不但可有效改善車輛乘載舒適性，也提升車輛操作穩定性，更提供台灣車電產業自主尖端感知、控制技術，有效提升車電產業的國產化研發能量，有助其打入全球車輛產業供應鏈。

林昱成研究團隊也完成實車搭載與功能測試，也與合作業者積極將技術導入相關應用產業，價格僅國外類似產品約1/3，極具市場競爭優勢，並可根據不同應用需求，開發出客製產品。

國科會說明，「全國產化之智慧電子避震系統」系統應用AI影像辨識技術，能在時速100公里以下，即時辨識20公尺內的坑洞、減速坡、人孔蓋、伸縮縫、水坑、積水等6種道路鋪面缺陷。

不僅如此，研究團隊也建置出第一套「台灣特有道路鋪面缺陷資料庫」（TPDID），樣本數高達8.9萬多張，比國際上既有的資料庫更符合台灣實際路況，不但可提升AI道路缺陷感知系統準確性，還可協助道路養護單位提升道路修補效率。

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研究團隊也根據道路鋪面缺陷的感知結果，發展出一套基於深度強化學習控制決策方法，避震系統因此能適應不同路況，學習動態調控，例如行經坑洞、減速坡或積水時，就可即時調整避震器。

國科會強調，這套智慧電子避震系統的零組件、控制器，都是台灣自主研發，除符合車電產業需求，有效提升台灣車電產業在關鍵零組件上的競爭優勢，也可提供自駕車更佳乘坐舒適性與車輛安全性。（編輯：黃國倫）1111005