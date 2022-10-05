慧洋-KY前3季每股稅前賺12.73元 看散裝市況回溫

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（中央社記者賴言曦台北5日電）散裝航商慧洋-KY今天公告，累計今年前3季合併營收新台幣196.62億元，稅前淨利95.03億元，每股稅前盈餘12.73元，超越去年全年，前3季就改寫全年最佳表現。

展望後市，慧洋認為，北美穀物及冬季煤炭將進入旺季，第4季可望重回成長動能。

慧洋9月合併營收18.72億元、年增9.56%，自結營業利益6.92億元、年減14.16%，自結單月稅前淨利7.01億元、年減47.68%，每股稅前盈餘0.94元。

慧洋表示，9月因美洲穀物出口增加，加上歐盟禁止俄煤進口，轉向美國、澳洲、印尼等國家購買煤炭，推升BPI（波羅的海巴拿馬型指數）平均指數走升，截至9月30日已回到2082點，較8月底的1217點漲71%；BSI（波羅的海超輕便極限型指數）及BHSI（波羅的海輕便型指數）也有小幅回升。

慧洋說明，目前旗下雖有超過60艘指數連結型船舶，但租金仍是採預收方式，因此市況變化帶來的影響仍有遞延效果，9月指數逐步回升尚未完全反應至公司的9月營收表現上。

船隊布局方面，慧洋指出，截至9月底前，集團船舶營運數量為141艘，平均船齡7年，2023、2024年將陸續交付7及4艘船舶，且均為最新型NOx第3期節能船舶。公司維持一貫穩定造船與汰換舊船政策，使船舶運力在最佳狀態。

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展望後市，慧洋認為，市場預期北美穀物及冬季煤炭需求即將進入旺季，第4季可望重回成長動能。除大宗原物料需求復甦回補外，船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保新規即將於2023年1月正式上路，也成助力。

慧洋說明，目前全球散裝航運的供給仍為吃緊，未達標準的海上船舶必須降速拉長船舶週轉天數，甚至須淘汰報廢，慧洋長期穩定建造最新標準環保新船政策，將在明年起發揮最大效益，有效推升營運表現。（編輯：楊蘭軒）1111005