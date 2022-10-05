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金控聯姻條款將上路 新光吳欣儒丈夫辭華南金董事

2022/10/5 18:34
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（中央社記者張璦台北5日電）金管會修法擴大規範金控總經理及其關係人，不得同時擔任其他金控董監事或總經理，最快年底前上路。市場推測，新光金總經理吳欣儒及其丈夫、任華南金控董事的許元禎恐受影響；華南金今天重訊公告，許元禎辭去董事一職。

為強化公司治理並防範不同金控間利益衝突，金管會8月下旬公布「金融控股公司發起人負責人應具備資格條件負責人兼職限制及應遵行事項準則」修正草案，預告期為60天，最快今年底前上路。

根據修正草案，金管會原先規範金控董監事或其關係人不得同時擔任其他金控董監事，此次金管會進一步將「總經理」納入金金分離規範中，未來金控董監事、總經理或其關係人不得同時擔任其他金控董監事或總經理。

同時，金管會訂有除外條款，將政府直接或間接持有100%股份的金融機構排除適用推定利益衝突規定的對象。

儘管金管會未透露涉及相關規定的個案內容，市場推測，若金管會新法通過，會受影響的是吳欣儒、許元禎夫妻檔，兩人中將有一人必須調整職務。

華南金今天重訊公告法人董事代表人異動，許元禎辭去法人董事職務，改由華南銀行董事許元齡接任，許元齡為許元禎妹妹。（編輯：黃國倫）1111005

許元禎
金管會修法 新光吳欣儒夫妻一人年底前須調整職務
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