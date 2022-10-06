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金融三業前8月賺5275億年減28% 保險業衰退最劇烈

2022/10/6 21:38
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（中央社記者謝方娪台北6日電）金融三業今年前8月稅前淨利僅新台幣5275.63億元，年減近28%。因資本市場市況不佳、防疫險理賠飆高等因素，證券期貨投信業、產壽險業獲利均呈現衰退，僅本國銀行受惠升息，獲利飆同期新高。

金管會今天公布金融三業獲利概況，金融三業今年前8月稅前淨利下滑至5275.63億元，相比去年同期賺7293.11億元，年減近28%。

其中，獲利衰退最劇烈是保險業，因今年資本市場波動加劇，壽險業投資淨收益較去年同期縮水，產險業則受防疫險嚴重打擊、由盈轉虧，整體保險業前8月獲利年減1683億元。

資本市場波動劇烈，同樣影響證券期貨投信業獲利，前8月獲利年減526.98億元。

金融三業中，僅銀行業受惠升息，拉抬利息淨收益表現，前8月獲利逆勢年增192.5億元。

今年前8月整體銀行業稅前淨利達2913.2億元、年增7.1%，銀行業獲利為本國銀行、外銀、陸銀、信合社及票券公司獲利合計數，其中又以本國銀行為最主要獲利來源。

金管會銀行局主秘侯立洋表示，受惠升息及放款餘額持續成長，本國銀行利息淨收益上揚，挹注獲利表現，前8月本國銀行稅前淨利達2673億元，創歷年同期新高。

保險業前8月稅前淨利僅1878億元，年減47.3%，成績相當慘澹，其中壽險業獲利2643億元、年減21.9%，產險業更受防疫險理賠影響，前8月大虧765億元，創歷年同期最慘紀錄。

證券期貨投信業前8月稅前淨利484.43億元，相比去年同期賺破千億元，也年減52.1%。

金管會證期局副局長高晶萍指出，前8月台股證券交易量下滑加上加權股價指數走跌，券商經紀及自營業務收入雙雙下滑，衝擊獲利表現；投信業資產管理規模走降，影響基金經理費收入，使投信業獲利同樣呈現縮水。（編輯：張均懋）1111006

侯立洋
產能增加原物料漲 前8月銀行周轉金放款創同期新高 壽險業金融資產能否重分類 會研基金會尚未定論
高晶萍
助攻台資產管理規模 12家業者取得金管會政策優惠 金管會修法 財報重大資訊揭露要考量質性因素
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