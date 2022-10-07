台灣COP大會 國泰金李長庚盼年輕人提氣候變遷解方

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北7日電）「2022年台灣氣候行動博覽會」今天起為期3天在台北松菸登場，國泰金總經理李長庚表示，現在科技沒辦法解決所有氣候變遷風險，也希望鼓勵青年勇於提出氣候變遷解決方案，為自己、為台灣找出新的解方。

國際氣候發展智庫（ICDI）與台大生物多樣性中心、國泰金與美國在台協會（AIT）台北辦事處共同主辦「2022年台灣氣候行動博覽會」，10月7日到10月9日在台北松菸2號到4號倉庫登場，展會更被視為台灣的COP（聯合國氣候變遷大會）。

國際氣候發展智庫（ICDI）理事長邱祈榮致詞時表示，他今年5月接任理事長，持續重視教育，希望推動國內外資訊交流，去年在高雄舉辦第一屆氣候行動博覽會，今年博覽會邁入第二屆，希望可以有一個平台提供大家交換經驗，強調氣候變遷是危機也是轉機，更是一個商機。

李長庚致詞時表示，全球風險報告裡面，氣候行動失敗是第一名風險，更重要是進一步聰明採取行動，如今從政府、倡議機構到財報準則都在做調整，如何因應氣候變遷，已經是國家與國家間、企業與企業間的競爭。國泰金看到這股趨勢，從2011年起透過投融資核心職能與企業一起打拚，希望台灣在這趨勢中把握機會，一定要贏。

面對氣候變遷風險所帶來的生存威脅，人類該如何因應，李長庚會後接受媒體聯訪表示，當政府從立法開始著手，以及各種財報準則開始因應改變後，對企業來說從資本市場籌資就開始面臨影響，供應鏈的廠商如果沒跟上來，也會影響競爭力。

李長庚指出，現在科技沒辦法解決所有氣候變遷風險，需要新科技與新的解決方案，國泰金10月9日將在博覽會上舉辦氣候變遷青年論壇，鼓勵青年勇於提出氣候變遷解決方案，不僅是為自己，也是為台灣、為地球找到更好的解方，並創造更大商機。（編輯：楊凱翔）1111007