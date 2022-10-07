國壽：短期衝擊迅速巨大 4理由支持金融資產重分類

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云、謝方娪台北7日電）壽險業面臨淨值風暴，國泰金總經理李長庚今天強調，財報導入有時間差、外在環境衝擊短期迅速且巨大、全世界產業均受外在變動影響加上有其他國家已採用新方法，國壽建議金融資產重分類。

美國鷹派升息，股債市齊跌，壽險業淨值面臨空前危機，南山人壽、國泰人壽等大型壽險公司自結9月底淨值比已不足法定3%門檻。部分壽險業者建議採「金融資產重分類」解決，引爆正反論戰。

李長庚今天出席「2022年台灣氣候行動博覽會」開幕，他接受媒體聯訪談到，資產重分類基本上是應急措施，企業提出建言，最主要還是尊重會計研究發展基金會及主管機關決定。

李長庚強調，2018年IFRS 9開帳時或更早期環境，和現在狀況並不同，美國聯準會（Fed）近幾個月暴力升息，歷史上從沒見過，這並非只有對台灣壽險業產生影響，而是對全世界投資機構都產生影響。

他說，若現在是平常狀態，沒人會談資產重分類問題，現在是有4理由，第一，資產負債面接軌會計制度有時間落差，若財報資產及負債面同時以公允價值衡量，不會有現在淨值暴跌問題。

第二，外在環境衝擊變動短期間迅速且巨大，第三，全世界產業都受影響，並非只有台灣壽險業受影響，第四，有其他國家，例如韓國已開始採用新方法。

李長庚說，基於4大理由，國壽才會建議會研基金會及主管機關考慮短期衝擊的狀況下，採行短期措施讓產業可平穩度過這時期，且現在談的是短期措施，2026年台灣導入IFRS 17後，基本上全部都會適用新規範。

李長庚指出，在會計制度導入有時間落差下，碰上突然間美國聯準會暴力升息引發的資本市場動盪，全世界政府都在想怎麼讓企業及金融業可以平穩度過風暴；「正常情形下，會有太平時期的想法，但市場劇烈變動、且全世界同樣受衝擊時，應有不同想法」。

李長庚強調，若國壽體質不好、例如RBC（資本適足率）不到200%法定門檻，鼻子摸了沒話講，會趕快增資、強化自己資本，可是國壽RBC還有高達320%。

李長庚表示，從監理角度，最重要是看壽險公司清償能力足不足夠、是否可對保戶履行保險給付，國壽是一間財務非常好的公司，只是剛好在這時間點上財報錯配，碰上短期市場衝擊所致。（編輯：張均懋）1111007