李正國升任新光銀總經理 盼帶領團隊數位轉型

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（中央社記者謝方娪台北7日電）新光銀行新任總經理由原數位營運長、資深副總經理李正國升任，李正國指出，未來將以溫度、準度及速度凝聚團隊，藉由創新及提高產能、優化自身產品服務達到有機式成長，持續獲利累積資本。

新光銀行前總經理謝長融7月下旬任期屆滿，新光銀行9月28日董事會後宣布新任總經理由原數位營運長李正國升任，將待主管機關審查合格後生效。

新光銀行今天發布新聞稿指出，李正國在就職儀式表示，新光金控資源豐富完整，新光銀行未來發展充滿無限潛力，任職新光銀行期間，感受同仁能以開放心態傾聽不同聲音，且具高度執行力，是非常可貴的資產。

李正國指出，未來將以溫度、準度及速度凝聚團隊，藉由創新及提高產能、優化自身產品服務達到有機式成長（organic growth），持續獲利累積資本，作為未來發展的動力來源。

同時，內部將跨區塊交流合作，藉由數位服務提供業務團隊更有效便捷的行銷工具，帶領新光銀行團隊優雅轉型，快步穩健前行。

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李正國先前曾在玉山銀行及玉山金控服務達26年左右，在玉山銀行期間歷練分行存匯、消金、外匯、企金等業務，並任總行審查授信、企金產品開發與數位金融事業處數位金融長等職務，在玉山金控則帶領顧客價值暨風險小組業務，金融歷練完整。

李正國2021年受新光銀行延攬擔任數位營運長，推動數位轉型發展，構建行內數位競爭力與客群經營新模式，包含布建與完善OU數位產品、提升帳戶數與存款餘額、擴展數位通路、完成line渠道開通等，上線2個月會員數超過107萬人、個人化綁定逾3.5萬人，數位化推展績效表現亮眼。（編輯：趙蔚蘭）1111007