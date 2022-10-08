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國泰世華刷卡網銀ATM全當 金管會要求盡快排除障礙

2022/10/8 14:27（10/8 14:36 更新）
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國泰世華銀行因資訊大樓進行電力維護，導致8日網銀、網銀App、KOKO、ATM及信用卡刷卡均無法正常使用。圖為國泰世華銀行台北市光華分行ATM。（中央社）
國泰世華銀行因資訊大樓進行電力維護，導致8日網銀、網銀App、KOKO、ATM及信用卡刷卡均無法正常使用。圖為國泰世華銀行台北市光華分行ATM。（中央社）
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（中央社記者謝方娪台北8日電）國泰世華銀行因資訊大樓進行電力維護，導致今天網銀、網銀App、KOKO、ATM及信用卡刷卡均無法正常使用，引起民眾抱怨，金管會今天表示，請銀行盡快解決、排除障礙原因。

雙十連假首日，國泰世華銀行ATM、網銀及刷卡全面出現異常，民眾無法正常領錢、轉帳及刷卡，也導致使用聯名卡的Costco（好市多）門市上午結帳櫃檯大排長龍，引起民眾抱怨。

國泰世華銀行緊急回應，稍早因資訊大樓進行電力維護，導致網銀、網銀App、KOKO、ATM及信用卡刷卡等功能暫停服務，銀行已緊急啟動應變處理，待維護作業完成後，將盡速恢復服務，造成客戶不便之處，深感抱歉。

金管會官員今天下午表示，截至今天下午1時許，尚未接獲國泰世華銀行通報重大偶發事件，通常銀行會以恢復正常為優先；現在會請銀行先盡快解決、排除障礙原因，避免影響民眾權益。

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國泰世華銀行先前因短短半年內ATM當機4次，今年4月遭金管會開罰新台幣200萬元且不准國泰世華銀行今年新設營業場所外ATM，裁罰創史上首例，如今再度出現全面大當機的異常情形。

針對國泰世華銀行再度當機，金管會官員表示，後續會先了解此次發生異常的原因為何；根據金管會規定，金融機構應在通報重大偶發事件次日起，在7個營業日內函報金管會事件的詳細資料及後續處理情形。（編輯：郭無患）1111008

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