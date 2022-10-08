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國泰世華銀行刷卡網銀ATM當機 近5小時全面修復
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國泰世華銀行刷卡網銀ATM當機 近5小時全面修復

2022/10/8 16:45（10/8 17:02 更新）
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國泰世華銀行因資訊大樓進行電力維護，導致網銀、網銀App、KOKO、ATM及信用卡刷卡8日無法正常使用近5小時。圖為國泰世華銀行台北市光華分行ATM。（中央社）
國泰世華銀行因資訊大樓進行電力維護，導致網銀、網銀App、KOKO、ATM及信用卡刷卡8日無法正常使用近5小時。圖為國泰世華銀行台北市光華分行ATM。（中央社）
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（中央社記者謝方娪台北8日電）國泰世華銀行因資訊大樓進行電力維護，造成網銀、網銀App、KOKO、ATM及信用卡刷卡無法正常使用，今天下午3時55分已全面恢復正常，自異常至修復總計近5小時。

雙十連假首日，國泰世華銀行ATM、網銀及刷卡全面出現異常，民眾無法正常領錢、轉帳及刷卡，並導致使用聯名卡的Costco（好市多）門市上午結帳櫃檯大排長龍。

國泰世華銀行下午緊急回應，因資訊大樓進行電力維護，導致網銀、網銀App、KOKO、ATM及信用卡刷卡等功能暫停服務。

國泰世華銀行表示，銀行已緊急啟動應變處理，待維護作業完成後，將盡速恢復服務，造成客戶不便之處，深感抱歉。

國泰世華銀行約自今天上午11時出現異常，下午3時國泰世華銀行信用卡刷卡消費恢復正常，並在下午3時55分所有機制全面恢復正常。（編輯：趙蔚蘭）1111008

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