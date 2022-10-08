國泰世華ATM當機網銀掛點 好市多結帳大排長龍

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國泰世華銀行ATM及網路銀行8日傳出大當機，好市多聯名卡因刷卡不過，門市上午結帳櫃檯大排長龍。圖為好市多排隊結帳人潮。（中央社）

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（中央社記者謝方娪台北8日電）國泰世華銀行系統今天出現異常，民眾無法正常提款、轉帳及刷卡，也導致使用聯名卡的Costco（好市多）門市上午結帳櫃檯大排長龍。國泰世華銀行致歉，表示是因資訊大樓電力維護所致，將盡快恢復服務。

國泰世華網銀、信用卡、ATM及官方網站今天上午出現無法正常使用情形，由於是雙十連假第一天，不少民眾出遊消費信用卡無法刷過、ATM無法提款，在社群網站掀起議論。

許多消費者湧入國泰世華銀行臉書粉絲頁留言抱怨，連客服都忙線無法打入。

國泰世華銀行回應，稍早因資訊大樓進行電力維護，導致網銀、網銀App、KOKO、ATM及信用卡刷卡等功能暫停服務，銀行已緊急啟動應變處理，待維護作業完成後，將盡速恢復服務，造成客戶不便深感抱歉。

台灣PAY網站公告，國泰世華銀行於今天上午11時至下午3時進行系統修復作業，屆時將影響收單特店統一超商7-11的台灣Pay掃碼交易暫停服務。

國泰世華銀行先前曾因ATM當機4次，今年4月遭金管會開罰新台幣200萬元且不准國泰世華銀行今年新設營業場所外ATM，創史上首例。（編輯：黃瑞弘）1111008