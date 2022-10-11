饗賓建平台攻外帶外送商機 號召餐飲業加入

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饗賓餐旅集團為了不讓餐飲店家的獲利遭平台高抽成壓垮，旗下外送平台只收5%平台服務費，挑戰市場最低。（饗賓提供）中央社記者江明晏傳真 111年10月11日

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（中央社記者江明晏台北11日電）疫情放大外送商機，饗賓餐旅集團斥資千萬打造的外帶外送平台，主打只收5%平台服務費等優勢，避免壓縮獲利空間，號召其他餐飲業品牌響應，目前除了旗下8大品牌，已有15間餐廳加入。

疫情改變了民眾的消費習慣，根據經濟部統計資料顯示，2021年國內餐飲年營業額新台幣7280億元，受疫情衝擊年減6.4%；但「外送平台」營業額不減反增，總產值超過300億元，年成長率高達293.78%、逼近3倍，富比世甚至預估2025年全球外送市場可達2000億美元，遠遠超車其他產業。

2021年三級警戒，餐廳禁止內用，饗賓餐旅集團堅持不裁員、不減薪、不放無薪假，為繼續維持營運積極發展數位轉型，在短時間內催生出「饗帶走EATOGO」外帶外送平台，全力拚外帶外送。

饗賓餐旅總經理陳毅航今天透過新聞稿表示，2021年三級警戒禁止餐廳內用下營業額僅剩5%，但在創立「饗帶走EATOGO」外帶外送平台，2021年7月即創造1億元營業額，饗賓希望改變餐飲業，廣邀餐飲業者一起加入，目前已有15家餐飲品牌加入。

一般外送平台針對餐廳業者每單收取30%致35%服務費，另外再酌收上架費跟使用費，曝光版位的廣告支出也會向上架的餐廳業者索取，進一步壓縮餐飲業的獲利空間。

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饗賓餐旅集團表示，為了不讓店家的獲利遭平台高抽成壓垮，「饗帶走EATOGO」只收5%平台服務費，挑戰市場最低，讓上架店家不僅享有平台曝光，同時還有共享饗賓APP 130萬用戶開發更多潛在客戶群，並結合機車物流業者「全球快遞」提供餐廳方圓5公里內的美食外送，採用合理運費，避免變相將成本轉嫁用戶端。

目前「饗帶走」可供應的品牌有饗賓集團八大品牌，包括：饗食天堂、饗饗、旭集、果然匯多國蔬食、小福利火鍋會所、開飯川食堂、饗泰多、真珠台灣家味等，還有15家特色餐廳，如：主打現點現做的「莫凡彼餐廳」、浮誇系的日式火鍋「享鍋酒館」、中壢中原商圈的「金讚魯肉飯」等。（編輯：楊凱翔）1111011