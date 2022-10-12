中科前8月營業額創歷年新高 全年上看1.1兆元

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中科管理局12日上午舉辦記者會說明營運成果，局長許茂新指出，中部科學園區111年1到8月營業額新台幣7706.03億元，創下歷年同期新高，預估全年營業額可望達到1.1兆元。中央社記者郝雪卿攝 111年10月12日

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）中科營業額再創佳績，中科管理局長許茂新今天表示，中科園區今年1到8月營業額新台幣7706.03億元，創下歷年同期新高，預估今年全年營業額可望達到1.1兆元。

中科管理局上午舉辦記者會說明1到8月營運成果，會中並舉辦「中科之美攝影比賽」頒獎典禮，由許茂新頒發獎牌表揚得獎者，這次攝影比賽共有800多件作品參賽，共評選出35件獲獎作品。

對於前8月營業額，許茂新表示，1到8月中科營業額達7706.03億元，較去年同期6676.41億元成長15.42%，創歷年同期新高。在去年中科園區成為兆元園區後，今年全年可望達到1.1兆元。

在產業別方面，許茂新指出，其中積體電路產業營業額6502.94億元最高，占最高比重84.39%；光電產業848.84億元次之，約占11.02%；精密機械產業222.17億元，約占2.88%。

就園區主要產業分析，許茂新說，積體電路產業因5G、AI、車用電子及資料中心等需求持續增加，促使晶圓代工價格調漲，加上手機新機拉貨，營業額成長26.78%。

至於光電產業，許茂新表示，2021年在宅經濟、遠距商機等需求強勁帶動下基期墊高，而今年1到8月則因終端消費市場需求轉弱、面板價格下跌及中國封控措施等影響，營業額衰退31.94%，惟光電產業廠商仍持續布局高端、高附加價值市場，期能維持產業競爭力。

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許茂新指出，精密機械產業受惠零件及設備需求回溫、產品漲價效益，營業額成長14.10%；生物技術產業受惠於農業肥料價格上漲及市場需求增加，營業額成長28.10%；另電腦及周邊產業受惠於歐美市場需求成長及產品價格上漲，營業額成長31.31%。

展望2022年第4季，許茂新表示，全球經濟面臨俄烏戰爭、通膨、原物料上漲、疫情等衝擊，不確定因素仍多，惟中科持續招商，廠商陸續進駐營運，科技大廠亦維持製程領先與擴大產能，在疫情沒有大規模影響製造業產能下，可望挹注中科營業額再創新高。（編輯：黃世雅）1111012