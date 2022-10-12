宏碁旗下安圖斯今年營收超標 明年續拚雙位數成長

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（中央社記者吳家豪台北12日電）宏碁子公司安圖斯科技今天與積聚科技簽署合作意向書，打造智慧監控加速暨自動化方案。安圖斯估今年營收有望年增逾2倍、上看新台幣14億至15億元，優於預期，明年續拚雙位數百分比成長，預計2024年公開發行。

安圖斯前身為宏碁集團旗下伺服器部門，2017年分拆獨立，已在全球4個國家成立分公司，主要產品營收占比包括工作站約40%至50%、伺服器約20%、精簡型電腦約20%。以地區來看，亞洲營收占比約70%至75%，其餘來自歐洲；中國營收占比約15%，今年印度營收占比有望提升到20%以上。

安圖斯與積聚科技合作打造智慧監控加速暨自動化方案，提供高速錄影效能、即時儲存加速、智慧影像辨識、人工智慧加速器運用等功能。

安圖斯總經理李占傑說，安圖斯看好印度商用市場潛力，已在當地找好代理商及通路夥伴，為配合「印度製造」計畫要求至少20%零組件在印度生產，安圖斯已有1款入門級伺服器達到要求，未來規劃加入工作站產品，有助爭取印度政府及教育標案。

安圖斯董事長侯知遠指出，安圖斯今年第1季在印度設立分公司，第3季進軍泰國，其他已經開始做生意的東南亞國家包含菲律賓、馬來西亞、印尼，未來是否設立更多分公司，要視當地生意發展程度而定，安圖斯與積聚合作的智慧監控解決方案也打算導入東南亞國家。

侯知遠說，安圖斯今年前3季營收超過新台幣10億元，全年有機會達到14億至15億元，將是去年營收2倍以上，已經超越今年設定的10億元營收目標，明年營收將續拚成長雙位數百分比。

他也提到，目前不擔心安圖斯營收動能，明年重點在於提升獲利，「今年幾隻腳站穩後，要把毛巾擠出水來，要花點力氣」。

安圖斯平均毛利率約12%至15%，侯知遠認為，以軟硬體整合解決方案來看，如果能提升到20%是比較合理的水準。安圖斯預計2024年公開發行，只要獲利表現好，自然更容易受到投資人關注。（編輯：黃國倫）1111012