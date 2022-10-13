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台股開高走低 跌270.51點

2022/10/13 13:47
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（中央社台北13日電）台北股市今天開高走低，收盤跌270.51點，為12810.73點，跌幅2.07%，成交金額新台幣2080.96億元。

加權指數開盤為13108.40點，盤中最高13111.39點，最低12809.43點；不含金融股指數10943.06點，跌219.73點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌3.33%、食品股跌1.06%、塑化股跌2.97%、紡織股跌2.31%、機電股跌1.49%、造紙股跌4.02%、營建股跌2.26%、金融股跌2.75%。

委買張數1617萬1724張，委賣張數968萬3199張，成交張數639萬5691張。

收盤時上漲35家，下跌926家，持平31家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、華航、長榮航、群創、國泰永續高股息。

漲幅前5名個股為廷鑫、兆豐新光R1、富邦中証500、光隆精密-KY、群益深証中小。

跌幅前5名個股為科風、鳳凰、北極星藥業-KY、振樺電、中華化。1111013

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