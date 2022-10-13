央行拍賣特殊號碼鈔券 國庫累計賺進6739萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北13日電）央行第21期公開拍賣特殊號碼鈔券，將委由台灣銀行27日起拍賣，共有125組，總計4658張；中央銀行指出，過去累計20期公開拍賣特殊號碼鈔券所帶來的淨收入，已為國庫賺進新台幣6739萬元。

央行今天宣布第21期公開拍賣特殊號碼鈔券事宜，將委請台灣銀行在10月27日上午10時起至11月1日上午10時止，採網路投標方式，拍賣100元、500元及1000元的特殊號碼流通鈔券，共125組，總計4658張。

中央銀行發行局長鄧延達在記者會上表示，過去累計20期的拍賣總收入達9232萬元，扣除面額跟稅負的淨收入總共是6739萬元，都繳交國庫。先前第20期單期的拍賣總收入為251萬元，淨收入則為138萬元。

鄧延達分析，民眾多數比較喜歡連號組合，像是「11111」、「22222」這種組合比較受青睞。根據歷年紀錄，第2期拍賣出去號碼為「SU888888AK」的100元券，當時得標金額為1萬5360元，相對面額的倍數高達153.6倍，是歷來拍賣倍數最高的紀錄。

央行第21期公開拍賣特殊號碼鈔券的活動即將舉行，鄧延達表示，台灣銀行將在10月17日至11月1日，於該行網站「新台幣特殊號碼鈔券拍賣專區」詳細刊載網路拍賣業務的作業規定，民眾可以上網查閱。

此外，為了方便民眾投標與查詢，台灣銀行將在10月17日至10月19日於報紙刊登網路拍賣公告資訊。（編輯：林淑媛）1111013