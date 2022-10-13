醣聯新策略拉高新藥比重 投入前驅抗體藥開發

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（中央社記者韓婷婷台北13日電）台灣醣聯總經理楊玫君表示，著眼全球245.9億美元抗體藥物市場規模，以及基於資源及產品價值的考量，今年重新調整新藥及生物相似藥的占比，大幅增加新藥品項，並積極投入前驅抗體藥技術的開發。

醣聯13日受邀參加法人說明會，楊玫君表示，針對多種固體瘤癌症的抗體新藥GNX102，目前正在美國進行臨床一期試驗，並於今年取得美國專利，同時在歐盟、日本、韓國、加拿大、中國等重點市場的專利審查也在進行中。

楊玫君指出，醣聯近年積極投入前驅抗體（Pro-antibody）技術平台的開發，這一平台包含多元的技術，針對抗體特性選擇合適的方法來降低抗體的副作用，並提高抗體對腫瘤的專一性。

楊玫君表示，次世代抗體藥物GNX201就是應用前驅抗體技術的一項新藥。預計2023年底前完成臨床前試驗，2024年可望通過IND（新藥臨床試驗）申請，進入人體臨床試驗。此外，前驅抗體技術也應用於抗體藥物GNX202、GNX203的開發。

生物相似藥部分，用於治療骨質疏鬆症的生物相似藥SPD正與日本三菱瓦斯化學合作進行共同開發，進入日本市場，並尋求全球其他市場的合作夥伴，目前也正與國際大廠積極洽談中。

根據市調機構GlobalData及BioMedTrack的估計，至2026年抗體藥物全球每年約有245.9億美元的市場規模，2019年至2026年複合年成長率（CAGR）將達37.8%。

楊玫君表示，醣聯未來將大量投注於新型抗體技術的建立及原創新藥的開發。前驅抗體藥物搭配醣聯既有的抗體庫，將有助於醣聯拓展新藥開發的領域。（編輯：張良知）1111013