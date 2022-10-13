金管會2招穩股市 緊盯外資借券賣出比及擔保維持率

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（中央社記者謝方娪台北13日電）為穩定股市信心，金管會12日起再調降每日盤中借券賣出限額並拉高上市櫃有價證券最低融券保證金成數，金管會今天公布，12日外資借券賣出比率下滑至3%以下，整戶擔保維持率已近160%。

11日台股崩跌近600點，因外資借券賣出比率走高至逾3%、擔保維持率跌破160%，金管會自12日起進入第二階段打擊空方措施，將每日盤中借券賣出限額自20%再降為10%，上市櫃有價證券最低融券保證金成數由100%再拉高至120%。

金管會證期局今天公布，10月12日外資借券賣出占市場成交值比率為2.85%，已降至3%以下；截至10月12日，信用交易整戶擔保維持率為159.5%，已接近金管會的160%防線。

今年截至10月12日止，台股集中市場跌幅為28.2%，金管會證期局主秘黃厚銘表示，台股表現仍優於美國那斯達克跌幅33.36%、香港跌幅28.62%，不過遜於深圳跌幅27.05%、韓國跌幅26.03%、上海跌幅16.88%、日本跌幅8.32%。

黃厚銘指出，目前台股表現仍介於國際主要股市之間，並非跌最深的股市。

若從成交量觀察，今年截至10月12日止，台股集中市場日均量約新台幣2521.86億元，較去年同期減少38.97%，仍優於減幅達43.99%的韓國股市表現。

金管會主委黃天牧近日表示，金管會一向都有一套循序漸進程序，視股市變動情況，以合乎比例原則方式處理；「若股市比較不好，金管會態度會比較強烈，措施也會稍微強一點」。（編輯：趙蔚蘭）1111013