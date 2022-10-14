王美花訪美聚焦半導體 可望促成3百億訂單投資

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（中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電）經濟部長王美花今天表示，訪美行台美業者就半導體、電動車及5G做深度交流，對合作有高度興趣，也在TTIC平台下簽署7項MOU。她明天訪問矽谷，可望促成新台幣300億元投資與訂單。

王美花9日至16日率團訪美，陸續出席「台美科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）企業論壇，並赴華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發表公開演說，從經濟層面講述台灣及其半導體產業的重要性。

王美花今天與美方在華府召開TTIC首場實體會議，見證台美企業簽署7項合作備忘錄（MOU），領域橫跨再生能源、第5代行動通訊技術（5G）；雙方出席官員為經濟部貿易局長江文若、美國商務部助理部長范卡塔拉曼（Arun Venkataraman）。

王美花會後在華府雙橡園召開記者會，說明訪美行目前成果。她說，此次率領台灣企業團與美方企業交流，原先預計雙方共有40至50家出席，最後有將近80家企業與會，顯示雙方對相關產業合作高度感興趣。

王美花不願透露與會企業有哪些，但她說，相關領域包括半導體、電動車、5G等，有些美國企業在交流後表示希望回訪台灣，透過進一步回訪，可望促進更多商機。

由於雙方反應良好，王美花說，相信明年TTIC一定會再辦，但至於在哪裡辦，雙方還未談到。

不過，問及今天的台美科技貿易暨投資合作架構會議細節，王美花則低調不願多談。

結束華府行程後，王美花明天將轉往半導體重鎮矽谷。她說，矽谷有很多積體電路（IC）設計、軟體及設備廠，她預計會拜訪全球最大半導體設備廠商應用材料公司（Applied Materials）等企業，結束後再向外界說明。

至於拜訪矽谷是否可能吸引美商加碼投資台灣，王美花說，若潛在的可能投資與訂單能實現，總金額可能達到新台幣300億，這是她明天的目標。

由於半導體晶片多數在台製造，加上台海近來緊張局勢升高，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）之前曾示警，台灣若有事發生，全球經濟恐將受到毀滅性影響。

王美花也表示，若台灣半導體沒有辦法生產，對全世界將是個災難，反之，若穩定的台海關係持續，台灣半導體繼續運作，則有利全世界經濟發展。

王美花說，台灣晶片生產出來，60%出口到中國，去做最終消費品的組裝，組裝後再賣到全世界，這讓中國有很大的貿易利益和經濟成長；若台灣產業面臨風險，沒辦法把晶片賣出去，對中國經濟會有很大的傷害。

至於實際影響會有多大，王美花以汽車銷售為例，汽車一輛要價上百萬，甚至更貴，但它缺的晶片是一兩百塊；缺了一兩百塊的晶片，100萬以上的生意就做不了，對中國的影響多大可由此推算。（編輯：郭中翰）1111014