集保e手掌握用戶破350萬 將開發股利通知功能

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（中央社記者潘智義台北14日電）台灣集中保管結算所今天宣布，「集保e手掌握」App開通戶數突破350萬用戶，為強化用戶體驗，日前調查用戶需求顯示，高達63%最想要的功能是股東會及股利發放等股務訊息。

集保結算所副總經理陳光輝透過新聞稿指出，集保e手掌握App自106年上線迄今，除開通數已突破350萬戶，新開戶申請比率更高達86%。

為延續以用戶需求為中心設計的服務理念，陳光輝指出，將「股利發放電子化通知」（eNotice）優先納入「集保e手掌握」開發項目。屆時投資人可透過「集保e手掌握」App收到個人化的股利發放推播通知，包括股利發放日、股利計算、實領金額等資訊。

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集保說明，上述訊息以數位化的方式接收和保存相關通知訊息，正符合推動無紙化，並呼應ESG（環境、社會責任、公司治理）的風潮。

透過此次調查，多數用戶表示，「集保e手掌握」所提供的一站式資產整合服務，有效解決用戶管理紙本存摺與檢視不同帳戶不同資產的痛點；另外，「連結銀行」服務也深受用戶肯定，9月5日又再新增台灣中小企業銀行，上線合作銀行已達14家。（編輯：潘羿菁）1111014