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台灣創博會閉幕 吳政忠盼台灣在科技扮更重要角色

2022/10/15 19:54
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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）2022台灣創新技術博覽會（TIE）今天閉幕，期間吸引逾萬人次觀展。國科會主委吳政忠為共達92隊參賽獲獎隊伍頒獎，並盼TIE Award能讓台灣在未來面向全世界科技挑戰，並在其中扮演更重要角色。

2022台灣創博會13日至15日連3天展出，並於今天閉幕。吳政忠在活動尾聲為11隊「TIE Award」、81隊「未來科技獎」 獲獎隊伍逐一頒獎並致詞。

吳政忠說，此次TIE是睽違近3年來首度實體展出，不但是將台灣科研成果展示給國際的舞台，也吸引國際青年與新創來台灣切磋，一起為未來科技努力、貢獻。

吳政忠表示，這次「未來科技獎」獲獎團隊，研究主題都圍繞在護國神山半導體產業的外溢產業，包括精準健康、永續綠能、電動車，都是台灣未來會發光發熱的產業領域。

吳政忠預告，TIE Award將各國優秀團隊帶到台灣，明年將提早向全世界徵件，盼此獎項能讓台灣在未來面向全世界的科技跳戰，也讓台灣能在未來科技中扮演更重要角色。

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國科會說明，這次徵選「未來科技獎」，網羅台灣科研國家代表隊及符合產業發展需求的關鍵技術，吸引全台近600件報名，並選出81件代表性技術參展，獲獎領域以「永續綠能與先進材料」、「精準健康」及「AIoT智慧應用」為大宗。

國科會表示，今年TIE展會期間邀請產業公協會、業界大廠、在台商會和駐台辦事處、學研單位到場，也安排大專院校、女高中生參觀，促進女性充分平等參與科學研究、貫徹科普教育，3天期間吸引逾萬人次觀展、55組團體至未來科技館參觀。（編輯：張均懋）1111015

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