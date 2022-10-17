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福容砸9億標下干城地上權 全聯溢價18%取千坪住宅地

2022/10/17 16:30
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（中央社記者張璦台北17日電）財政部國產署今年第3批地上權開標，麗寶集團成為大贏家，在北部、中部均有斬獲；備受矚目的逾1800坪台中市東區干城重劃區土地，由麗寶集團旗下福容開發以權利金新台幣9億4206萬元、溢價率超過1成拿下。

同時，這批標的以台中市東勢區千坪住宅區土地最為搶手，吸引3家業者投標，最終由全聯實業以高過底價逾1000萬元、溢價率約18%搶下。

財政部國產署8月公告15宗國有土地招標設定地上權標的，招標土地分布全國7縣市，以台中市7宗最多；15宗合計面積5.82公頃，權利金底價33億4084萬餘元，訂於今天開標，標脫8宗，標脫率約53%，總權利金約16.43億元。

北部3宗標的中，僅標脫台北市中山區住宅區土地，由麗寶集團旗下良昱建設以1億2855萬元拿下。

台中市7宗標的，備受矚目的台中市東區干城重劃區地上權2案，標脫1宗、面積約1860坪，由福容開發以權利金9億4206萬元拿下，高於底價超過1億元、溢價率約12.5%。

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台中市西屯區2宗皆順利標脫，面積逾515坪的鑫港尾段億元級標的，由汽車旅館集團挪葳森林實業以約1億6881萬元標下，溢價率約33%；407坪鑫大鵬段標的，則由麗寶集團旗下麗盛建設以9206萬元標得。

此批標案中，最熱門的是台中市東勢區延平段1049坪住宅區土地，出現3張標單，分別是麗盛建設、太子實業和全聯實業投標，最終由全聯實業以7550萬元得標，高於底價逾1000萬元、溢價率約18%。（編輯：潘羿菁）1111017

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