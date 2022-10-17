光陽推6款機車 全面布局電動新時代

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）迎接電動新時代，KYMCO光陽工業今天一口氣推出4車系6車款，董事長柯勝峯表示，今年晶片短缺讓經營環境相當困難，不過預期第4季有機會逐步舒緩，搭配多款新車上市，相信第4季銷售將顯著成長。

光陽工業今天舉行新車上市發表會，柯勝峯表示，今年電動車市場占比約12%，整體聲勢與討論度雖不如去年，但電動車已是各國政府必走的政策趨勢，為無法回頭的世界潮流，短期年跟年之間也許會有些波動，但長期成長的趨勢明確。

柯勝峯指出，光陽今年將在現有i-one系列與S系列二大主軸擴大加深，在產品面更完整後，通路生產端也都跟著動起來，將為後續注入大幅成長的動能。他說，雖然目前晶片供應依舊不穩定，目前還是缺，但第4季看來有機會趨緩，陸續改善。

柯勝峯指出，在電動化浪潮興起後，商用的需求越來越高，除了外送業者以外，更有物流專用車種的需求，此次發表推出新車也有市場上最大載重的Pro系列。

配合未來電動車機種及銷量增加，光陽將持續增加換電站，今年有把握超越2000座目標。

針對與哈雷的合作案，柯勝峯指出，雙方在各種方向合作，包括生產製造及共用平台上持續推展，相信最快今年底前就有機會看到首款合作的新產品推出。

光陽工業KYMCO今天正式宣告全面布局Ionex 3.0，同時推出六款備受市場關注的全新電動機車，推動二輪車電動化的全面發展；Ionex全新車款「i-One Air」是最輕巧靈活的綠牌電動機車、「i-One Fly」是市場上續航力最高的白牌電動機車、「S Pro商用系列」S6 Pro與S7 Pro是市場上最高動力與最高載重的換電商用電動車，而「S Rex暴龍系列」S6 Rex與S7 Rex兼具陽剛動力與實用操駕。（編輯：張均懋）1111017