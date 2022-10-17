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外資調節長榮、台積電 敲進航空及面板股

2022/10/17 18:06
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（中央社記者韓婷婷台北17日電）股匯雙挫，台股今天下跌162.07點，收在12966.05點，外資賣超新台幣87.64億元，台積電遭外資提款1萬5681張，股價跌破400元關卡，長榮也遭外資賣超1萬8611張，轉向買超航空雙雄及面板雙虎。

三大法人全數賣超，合計賣超100.87億元，自營商賣超4.45億元，投信賣超8.78億元，外資及陸資賣超87.64億元。

外資重新站回賣方，其中元大高股息為賣超第一名，其次依序為長榮、台積電、聯電、開發金、台泥、國泰金、元大台灣50、鴻海、華新。

觀察外資買超前十名，華航、長榮航分居一、二名，群創及友達則排在三、四名，第五至十名分別為日月光投控、永豐金、兆豐金、國泰永續高股息、第一金、燿華。

台股表現持續疲弱，為了提振市場信心，台灣證券交易所鼓勵上市公司考量本身現金流量及維護公司信用與股東權益等因素，適時執行買回庫藏股。櫃買中心也呼籲投資人關注公司基本面，審慎操作。（編輯：趙蔚蘭）1111017

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