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台股失守萬三 金管會緊盯4指標適時穩市

2022/10/17 20:05
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（中央社記者謝方娪台北17日電）台股失守萬三，金管會今天強調將緊盯4指標，包含台股是否在短時間內跌幅劇烈、國際政經情勢變化、整戶擔保維持率、外資借券賣出占比等，綜合評估並適時應變。

美股重挫再度衝擊台股表現，台股今天盤中一度大跌313點，險破前波低點12809點，尾盤在逢低回補買盤進場下跌幅縮小至162.07點，收長下影線，但13000點整數關卡仍告失守。

台股加權股價指數終場下跌162.07點、跌幅1.23%，收在12966.05點，成交值新台幣2067.32億元，台積電重挫3.64%、棄守400元整數關卡，貨櫃股景氣現疑慮，長榮一度重挫跌停，陽明、萬海跌幅逾5%，成為空方摜壓標的。

金管會官員今天晚間指出，台股跌幅目前仍在國際主要股市之間，且觀察上市櫃公司營收表現，台股基本面尚稱穩健。

官員表示，金管會將緊盯相關指標，例如台股跌幅是否在短期內過急過大，即是否有非理性下跌情事發生；國際政經情勢變化程度，例如美國升息、俄烏戰爭等；融券維持率是否持續下滑；外資借券賣出占比是否持續走高等，進行綜合評估考量。

官員說，根據往例，時機到就會有相應措施，「若股市情況比較不好，金管會關切程度自然會加重」。（編輯：張均懋）1111017

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