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市場反彈漲勢難以為繼 亞股走勢分歧

2022/10/19 18:01
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（中央社香港19日綜合外電報導）華爾街股市昨天在財報利多帶動下穩健收高，亞洲投資人卻難以再推升漲勢，區域股市走勢不一。

儘管目前市場心理略為樂觀，但分析師警告，一旦央行持續升息，對抗盤踞數十年高點的通膨，目前的反彈漲勢可能轉變。

外匯交易員也關注日圓走勢，日圓兌美元匯價逼近150日圓兌1美元，日本官員目前雖按兵不動，未進場干預，但已表示如有必要將採取行動。

美股三大指數昨天延續前一天的漲勢，高盛集團（Goldman Sachs）和嬌生集團（Johnson & Johnson）超乎預期的財報對投資人帶來激勵。

B. Riley策略師霍根（Art Hogan）指出：「財報季讓投資人得以聚焦在美國企業的實際盈利能力，比較不會關注落後指標的經濟數據。」

「財報季沒預期糟，可能可以成為市場穩定下跌時，（投資人）喘口氣所需的催化劑。」

亞股今天走勢不一，港股恆生指數重挫逾2%，香港特首李家超首次施政報告未能為投資人帶來提振。

日股日經指數收漲0.4%，來到27257.38點。港股恆生指數收挫2.4%，來到16511.28點。上海綜合股價指數收跌1.2%，來到3044.38點。

至於其他亞股，雪梨、威靈頓和馬尼拉股市收漲；新加坡股市小跌，首爾、台北股市收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1111019

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