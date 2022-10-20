大亞子公司與台達電簽綠電轉供契約 年供3600萬度

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（中央社記者潘智義台北20日電）電線電纜及能源串接廠大亞今天宣布，子公司博曜電力與台達電簽訂綠電轉供契約，以太陽能發電設施為台達轉供再生電力，預估年發電量達3600萬度。

大亞透過新聞稿指出，因應台達營運據點的再生電力使用需求，此次供應台達電的供電案場為大亞集團旗下子公司心忠電業持有台南學甲76MW太陽能電廠，是國內首座獲准私人大型土地變更地面型太陽能電廠，由大亞關係企業聚恆科技負責整合建置，搭載自建屋外升壓站，總裝置容量約76MW，面積達76公頃。

國際能源署（IEA）曾指出，要達成2050年淨零排放目標，關鍵在能源生產、運輸和使用方式需進行全面調整。

大亞表示，順應全球能源轉型，經濟部同步發布能源發展綱領指示，台灣將積極增加資源投入推動降低高碳排能源占比，達到2050年再生能源發電至少占20%的目標。

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大亞集團董事長沈尚弘表示，能源調度與應用需求漸增，智慧化管理與共享資源將為台灣的能源環境帶來穩定與實質改變。大亞打造從能源產生、傳輸、轉換、儲存到管理，由本業出發到布局綠電產業，全力響應政府能源發展政策，也為創能到綠電交易等能源方案建置完整服務鏈。

台達於2021年正式加入全球再生電力倡議組識RE100，承諾於2030年達到100%使用再生電力及碳中和目標。（編輯：張均懋）1111020