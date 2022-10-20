外資賣台積電續買聯電 今年賣超台股逾1.3兆元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台股上下震盪247點，尾盤電金反彈，終場跌幅大幅收斂，下跌30.66點，收在12946.10點。外資法人今天大賣鴻海、大買聯電，外資連4日賣超台積電4.58萬張，連8日賣超鴻海7.04萬張。

外資連4日賣超台股，今年迄今，外資累計賣超台股金額達新台幣1兆3290億元。

台股今天上沖下洗震盪247點，尾盤台積電翻紅勁揚，電子和金融反彈，航運股跌幅收斂，終場台股下跌30.66點，跌幅0.24%，收在12946.10點，重返12900點整數關卡之上，成交值相對放大到新台幣2338.95億元，加計盤後2361.45億元。

三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超138.53億元，其中自營商賣超16.16億元，投信買超4.90億元，外資及陸資賣超127.27億元。

在台指期淨部位，三大法人淨多單增加1513口至2198口，其中外資淨多單增加2905口至7665口。

根據統計，外資本週連續4個交易日賣超台股，今年迄今，外資累計賣超台股金額達1兆3290億元。

觀察外資賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，欣興、鴻海、國泰永續高股息、元大高股息、陽明、台泥、國泰金等7檔遭外資賣超均超過萬張，分別為1.85萬張、1.45萬張、1.44萬張、1.35萬張、1.29萬張、1.22萬張、1.05萬張。

外資今天也賣超台積電8350張，本週連續4個交易日賣超台積電累計達4.58萬張；外資連續8個交易日賣超鴻海累計達7.04萬張，外資今天賣超鴻海張數是9月2日以來單日次高，僅次於9月28日賣超1.51萬張。

相較之下，外資今天大買聯電、群創、中鋼和臺企銀，分別為2.74萬張、1.72萬張、1.35萬張、1.1萬張。外資已連續3個交易日買超聯電累計達5.07萬張，10月12日迄今合計買超聯電超過11萬張。

觀察外資動向，兆豐投顧協理黃國偉接受中央社記者電訪分析，外資賣超台股並非因新台幣匯率走貶，2021年新台幣匯率走升期間，外資也持續賣超台股，新台幣匯率並非外資賣超台股的唯一因素。

黃國偉指出，近3年外資賣超台股，主要是台股期間急漲，外資進行反向調節，部分獲利了結，此外國際因素不確定，也是影響外資賣超台股的重要因素之一。

黃國偉表示，指數編纂公司MSCI（明晟）將中國股市納入新興市場指數，提高陸股權重，也是外資調節台股的關鍵。

法人分析，中國股市占MSCI新興市場指數權重約30%，其次為印度股市，若中國市場進一步開放，相關權重不排除提升至40%。

期貨法人指出，台股今天收長下影線，顯示下檔有強勁支撐，不過近期受到美國企業公布財報及各國通膨依舊高漲，國際股市短線仍將動盪。（編輯：張均懋）1111020