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談資安 沈榮津：政府與企業是生命共同體

2022/10/20 18:19
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（中央社記者賴言曦台北20日電）行政院副院長沈榮津今天在台灣資安主管聯盟（CISO）會員大會暨CISO高峰論壇表示，資安韌性是企業營運關鍵，能做好資安產品，價值將會更高；而在資安議題上，政府與企業是「生命共同體」。

台灣資安主管聯盟今天舉辦高峰論壇，沈榮津致詞表示，萬物聯網的時代，資安很重要，資安韌性是企業的營運的關鍵。面對數位轉型的浪潮，人身安全、國家安全、全球安全事關重大，透過資安主管的情資交流，可以建立共同資安防護共識。

沈榮津指出，對企業而言，能做好資安的產品，價值將會更高。在產業供應鏈積極做好資安聯防的時候，政府也不會讓產業孤單面對這項挑戰，在資安議題上，政府與企業是「生命共同體」，政府會跟企業一起努力提升資安。

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台灣資安主管聯盟會長金慶柏表示，企業面臨空前嚴峻的資安危機，政府也迅速因應，針對企業遭駭客入侵、被勒索高額贖金費用時，提供一定金額補助；另一項是當企業大力投資提升自身資安時，政府提供一定比例的金額抵減。政府透過這兩項利多，鼓勵企業投資資安。

台灣資安主管聯盟至今已有近百家會員，產業領域包含半導體、資訊電子、電信、光電，金融、電子商務、機械、紡織、食品、量販百貨、物流運籌及文創等19個產業。（編輯：張良知）1111020

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