台股量縮震盪 盤中徘徊12900點

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（中央社記者江明晏台北21日電）升息疑慮不散，美股多數收低小跌，台股今天開低震盪，盤中在12900點關卡附近徘徊，台積電盤中小跌，跌幅約1%，塑化、觀光族群等聯袂反彈。

美國10年期公債殖利率進一步攀升，反映市場預期聯準會（Fed）將更激進升息來抑制通膨，同時住房數據也受貸款利率提升的拖累而顯得疲軟，華爾街股市主要指數今天多收低，僅費城半導體指數小漲。

台股今天開低震盪走高，早盤一度翻紅，來到12954.02點，隨後在12900點關卡附近震盪。

至11時10分左右，台股加權指數下跌44.25點，至12901.85點，成交金額907.76億元，代表中小型股票的櫃買指數盤中下跌約0.86%。

觀察權值股走勢漲跌互見，晶圓代工廠台積電今天股價開低震盪，盤中股價下跌4元，至393.5元，跌幅約1%，鴻海在102.5元平盤附近整理，大立光一度下跌逾2.2%，至1765元。

ABF三雄中，欣興勁揚逾2%，南電、景碩力守紅盤。貨櫃三雄長榮、陽明、萬海在平盤附近震盪。台塑、台塑化等塑化族群今天跌深反彈。部分飯店股如亞都麗緻、老爺知、夏都等今天大漲；華航和長榮航也力守紅盤。

裕隆旗下納智捷發表全新品牌識別n7，新品牌n7純電動休旅車預計明年底上市，先前新車預售不到兩天就吸引超過1.5萬人下單搶訂，激勵裕隆股價盤中飆上漲停。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，台股今天開低小幅震盪，投資人保守，觀望氣氛濃厚，成交量縮水，顯示利空陰影雖在，但已反映一個段落，盤中見到許多跌深反彈股，如華新、台塑化等。（編輯：楊凱翔）1111021