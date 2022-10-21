台股創近2年新低量 法人：股市觀望震盪築底

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（中央社記者江明晏台北21日電）台股今天開低走低，終場下跌126.9點，收在12819.2點，成交金額創近2年新低。法人指出，投資人信心薄弱，台股觀望氣氛濃厚，但利空反映應已告一段落，有望開始築底。

台股今天開低走低，早盤雖然一度翻紅，但在台積電等權值股跌勢擴大下，加權指數終場下跌126.9點，收在12819.2點，跌幅0.98%，成交金額1566.44億元，創2020年10月23日後新低，量能急凍。台股本週下跌308.92點，週線連2黑，。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，台股今天開低震盪，尾盤跌勢擴大，觀望氣氛濃厚，投資人交易意願低落，信心薄弱，導致成交量縮水。不過他認為，市場對於經濟放緩、升息等憂慮雖然還是在，但應該已經反映一個段落，意味著股市將開始築底，下週不排除開始醞釀跌深反彈行情。

展望後續，黃國偉表示，相較6、7月，台股近期跌勢放緩，主要來自類似利空題材已炒作數個月，近期雖然有俄烏地緣政治因素干擾，但台股跌勢已相當，有望止跌回穩，但能不能有像樣的反彈，就要看有沒有吸引投資人進場的題材。

他進一步說，受限升息、經濟放緩、高庫存等影響，台股基本面不會好，但籌碼、技術面可以期待，加上選舉在即，台股已經從今年初跌到現在，市場應可期待年底作帳行情。

投顧指出，台股相對全球股市弱勢，除了美國升息的負面衝擊，當下最大的問題來自台積電，原因除了庫存調整造成的產能鬆動比市場預期嚴重外，美國此次針對中國的晶片禁令，也直接衝擊高效能運算晶片的發展，勢必造成台積電及其客戶受到不同層面的衝擊。

整體而言，投顧認為，對任何反彈不能存在過於樂觀的期待，除非看到更多有利於偏多操作的訊號與事實出現，現階段仍應保守以對。（編輯：楊蘭軒）1111021