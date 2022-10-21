升息循環下強化營運動能 永豐金將現金增資100億元

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（中央社記者張璦台北21日電）永豐金控今天召開董事會，通過辦理現金增資發行普通股，上限8億股，每股發行價格暫定新台幣15.25元，預計募資100億元，擬於2023年第1季完成現金增資並轉投資永豐銀行，強化永豐銀行資本結構以利業務擴展。

永豐金控今天晚間發布新聞稿指出，董事會通過辦理現金增資發行普通股，上限8億股，每股發行價格暫定15.25元，實際發行價格依「募集與發行有價證券自律規則」辦理，預計募資100億元。

永豐金表示，辦理現增主要目的有兩個，一是強化子公司永豐銀行資本結構，二是支應永豐銀行營運及業務擴展的資金需求；在升息環境下，銀行利差擴大，資本強勁有助於銀行提升生息資產規模以增加利息收益，並進一步增進銀行與金控的獲利水準。

永豐金指出，已於今年5月27日股東會通過將額定資本額由1500億元提高至1800億元，以因應長期的資本規劃。

永豐金表示，永豐銀行自結今年前3季稅後淨利120.77億元，較去年同期成長34%，在14家上市櫃金控子銀行中年成長率居冠，股東權益報酬率（ROE）達11.74%；強勁的獲利成長動能主要受惠於利息淨收益、手續費淨收益與其他淨收益（主要為金融交易）等3大收益，皆顯著成長。

同時，受惠於子銀行的獲利貢獻，今年前3季永豐金控的自結稅後淨利也是15家上市櫃金控中，唯一逆勢成長且續創新高者。

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永豐金指出，若以9月底經營概況與現金增資100億元進行試算，完成增資後預計可提升金控的資本適足率（CAR）6.35個百分點、永豐銀行的普通股權益第一類資本適足率（CET1）與資本適足率（BIS）各0.74個百分點，有助於強健資本、增強營運動能。

永豐金控現金增資案預計於今年12月向證期局送件，發行價格將待主管機關申報生效後，依市場狀況由董事會授權董事長訂定，預計於2023年第1季完成現金增資並轉投資永豐銀行，原股東認購比率暫定為80%，實際認股率將以認股基準日股東名簿所載股數為準。（編輯：蘇志宗）1111021