台非企業家聯誼會 史瓦帝尼部長盼雙邊密切合作

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（中央社記者鄭鴻達台北21日電）史瓦帝尼王國商工暨貿易部長庫馬羅今天出席「2022台非企業家聯誼會」時致詞表示，樂見台史經濟合作協定於簽署4年多來，雙邊貿易額大幅成長，期待雙邊持續密切交流合作。

經濟部今天發布新聞稿指出，國際貿易局與貿協今天舉辦「2022台非企業家聯誼會」，邀請庫馬羅出席並致詞，非洲各國駐台代表、經營非洲市場業者有超過110人出席。

庫馬羅表示，很高興看到台史經濟合作協定在2018年簽署後4年多來，台史雙邊貿易額大幅成長，史國業者持續參與台灣舉辦的經貿活動，如今年的台北國際禮品展、食品展，期待雙邊持續密切交流合作。

貿易局說明，為協助業者進一步瞭解非洲供應鏈發展契機與前景，活動現場由深具非洲在地經驗的業者，分享非洲合作商機；南非貿工競爭部司長賈佛、索馬利蘭貿易暨觀光部執行長阿迪拉曼，也預錄致詞鼓勵台灣業者赴非拓展當地商機。

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貿易局指出，全球雖受疫情、通膨、能源危機等國際情勢影響，非洲經濟表現仍充滿韌性，國際貨幣基金（IMF）預測今年非洲GDP成長達3.7%，優於全球表現水準，台灣業者也對非洲市場高度期待。

貿易局強調，今天與貿協辦理的聯誼活動，旨在促進各領域業者彼此交流認識，未來將恢復辦理更多實體活動，期待各界共同努力強化台非經貿及產業鏈合作。（編輯：張均懋）1111021