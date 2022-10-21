國巨購德廠高階溫測器事業 延遲發重訊遭罰10萬

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（中央社記者潘智義台北21日電）被動元件大廠國巨11日宣布，將以現金7940萬歐元（約當新台幣24.8億元）收購賀利氏工業集團高階溫度感測器事業部，因延遲發布重訊，台灣證券交易所今天開罰新台幣10萬元。

台灣證券交易所發布新聞稿指出，國巨公司8月30日董事會決議透過100%持股新加坡子公司以現金收購德國賀利氏高階溫度感測器事業部，國巨公司延遲將相關訊息輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反規定，處以違約金10萬元。

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國巨11日發布新聞稿指出，收購賀利氏工業集團高階溫度感測器事業部，已獲雙方董事會通過，預計將於明年上半年間完成收購程序，可望落實國巨集團聚焦高階利基型領域的營運策略，拓展高度設計產品組合。

國巨說明，賀利氏溫度感測器事業部擁有一系列與國巨集團高度互補的產品和客戶，尤其是在汽車和工業領域，會是未來高度成長的關鍵驅動力。（編輯：林克倫）1111021