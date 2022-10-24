國科會推動8處新設及擴建科學園區 拚年產值1.7兆

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）科學園區堪稱台灣的經濟命脈，為了把握優勢，國科會持續推動8處新設及擴建園區的開發，預估未來將可提供4萬1300個以上就業機會、年產值可望達新台幣1.7兆元以上。

國發會今天召開第103次委員會議，會中國科會就「科學園區開發現況及未來展望」提出專案報告。

國科會表示，科學園區現有面積4471公頃，2021年產值達3.7兆元，國科會正推動8處新設及擴建園區的開發，預估未來將可提供4萬1300個以上就業機會、1.7兆元以上的年產值。

國科會說明，因應新興產業需求，並考量創造就業機會、促進人才回流等效益，行政院108年12月核定籌設橋頭科學園區，並於109年通過台南園區3期、竹科X基地及寶山園區2期等既有園區擴建計畫；另外，111年1月核定籌設台中園區2期、屏東及嘉義科學園區。

國發會主委龔明鑫表示，台灣積體電路、光電、電腦及周邊、通訊、精密機械及生物技術產業等在全球科技供應鏈占據重要地位，為了因應產業先進製程建廠的用地需求，行政院已經超前部署，陸續通過於高雄、台南、新竹、台中、嘉義及屏東等地新設及擴建科學園區，可望有效達成產能平衡與風險分散的目標。

龔明鑫會中也表示，為了持續掌握各園區開發進程，請國科會、經濟部、內政部、環保署、農委會及各地方政府共同努力、加速辦理；而水電、教育、交通、生活及休閒機能等配套措施，也請國科會、經濟部、教育部、交通部、內政部及地方政府等配合科學園區開發進程積極規劃與落實。

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考量淨零轉型為台灣的施政重要目標，龔明鑫也建議科學園區軟硬體規劃及開發時，持續導入淨零排放趨勢理念及推動減碳行動，以促進產業永續發展；再生水使用也是多項園區開發案的環評承諾事項，請各部會合作。

此外，國發會也在今天委員會議報告「整體公共建設計畫執行情形」，截至今年9月底止，整體公共建設計畫經費達成率為62.24%，較110年同期上升4.98個百分點，也是近15年同期最高。（編輯：林興盟）1111024