缺工缺料效應 全台6區獨棟透天第3季房價年漲逾2成

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（中央社記者潘智義台北25日電）房仲引用實價登錄資料統計，全國各縣市透天今年第3季平均總價，與去年同期相比，全台共有6個區域總價漲幅超過2成。

實價登錄資料統計，台北市獨棟透天今年第3季平均總價年增31.6%、宜蘭縣26.8%、彰化縣26.3%、嘉義縣市22.8%、澎湖縣22.5%、雲林縣20.8%，台北市不但是獨棟房屋總價最高，也是漲幅最多的縣市，平均總價從原本逼近新台幣4000萬元價位，來到突破5000萬元水準，年增幅高達31.6%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡透過新聞稿指出，一般透天土地持有面積大，在台北市這樣素地稀缺的區域，可有危老都更價值，且台北市透天交易量較其他類型少，因此並非透天交易的主力區，平均總價卻有高度成長。

郎美囡表示，綜觀透天平均總價大幅成長的區域，除了台北市外，皆為透天是該縣市的主力成交類型，今年第3季平均總價年漲幅第2高者為宜蘭縣，今年平均一棟1393萬元、年漲幅26.8%。

大家房屋宜蘭轉運站加盟店店東周佳瑮表示，宜蘭將有高鐵站的建設議題以及先前的資金熱潮，促進宜蘭房地產價格躍升，雖然目前全台房市降溫，但看好將來宜蘭縣的高鐵商機，依然有買方願意進場，透天類型的買方大約一半為在地、一半來自雙北。

周佳瑮指出，雙北的買方多數是退休後想定居，經比較價格，千萬在雙北僅能買2到3房，在宜蘭可以購置空間開闊的透天，且未來有高鐵，往返雙北或南下更為便利，故詢問度不因市場下行而減少。

至於獨棟透天第3季漲幅第3名的彰化縣、第4名嘉義縣市總價漲幅分別為26.3%、22.8%，平均總價從去年第3季不到千萬元，今年都來到千萬元以上。

此外，全國第3季透天平均總價不到1千萬元的縣市僅剩澎湖縣、雲林縣、屏東縣、台東縣及花蓮縣，要在1千萬元內買透天越來越難。

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郎美囡分析，除了資金因素，先前工料雙漲讓透天新案開價攀高，拉動新透天及中古透天價格，也因此，許多透天主力縣市因總價漲勢凶，迫使財力有限的首購族、小資族改購買華廈或大樓，加上土地取得成本越來越高，過去透天為主的區域，新案規劃逐漸走向大樓及華廈。

另外，住商不動產企劃研究室經理徐佳馨提醒，許多買方為不受上下樓層鄰居干擾而偏好透天，且透天如產權單純，具有進可攻退可守優勢，頗獲投資人青睞；然而有些土地使用分區未必為住宅用地，卻做住宅使用，因此買方入手前，務必確認土地使用與購置目的是否相符，以免後患無窮。（編輯：潘羿菁）1111025