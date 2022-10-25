中華資安取得實驗室認證 助智慧工廠提升資安

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（中央社記者江明晏台北25日電）中華電信子公司中華資安國際宣布其「數位鑑識暨資安檢測中心」通過CBTL實驗室認證，可以為企業提供國際認可的IEC 62443檢測報告，從協助企業做好智慧工廠資安防護。

中華電信子公司中華資安國際今天發布新聞稿，正式宣布其「數位鑑識暨資安檢測中心」通過CBTL實驗室認證，可以為企業提供國際認可的IEC 62443檢測報告，從協助企業做好智慧工廠資安防護，到輔導生產安全的產品設備的生命週期管理，為企業的智慧工廠場域做好把關，也能協助智慧製造與關鍵基礎設施打造更安全的OT環境。

中華資安國際總經理洪進福表示，取得IEC 62443 CBTL 實驗室認證，代表中華資安國際具備提供工業控制系統安全標準的檢測能力與合規諮詢專業，可以提供國際認可的工控資安檢測報告，協助客戶從智慧製造的場域資安防護，到如何生產製造安全的產品，都能符合國際規範。

為了布局智慧製造場域的安全防護解決方案，中華資安國際日前也參與工控資安領導品牌睿控網安（TXOne）的B輪增資，期待產品結合服務，提升企業資安防禦能力。

中華資安國際觀察到，駭客攻擊目標已不再侷限於IT環境，但國內多數OT環境尚未採取任何資安防護措施，以2021年而言，工控資安攻擊中，高達23%為勒索軟體，攻擊量居所有產業之冠。

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根據調查，主要的破口包括外部曝險介面、實體隔離失效、VPN帳密外洩與供應鏈攻擊等，中華資安推論，製造業之所以成為駭客目標，主要因為製造業對設備停機的承受力低、停機恐造成數百萬美元損失，威脅者的攻擊較有可能獲得高盈利。

中華資安國際的專家團隊建議，製造業可採取的因應措施，包括建立安全的網路架構、部署OT IDS、建立24/7 OT SOC監控機制、定期執行資安檢測，最重要的是評估導入IEC62443制度，降低工控場域資安風險，同時提升企業競爭力。（編輯：翟思嘉）1111025