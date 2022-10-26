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聯發科看好WiFi 7前景 未來5年產值估達7700億元

2022/10/26 13:02
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（中央社記者張建中新竹26日電）無線網路商機大，聯發科指出，WiFi 6自2019年推出，僅花3年市場滲透率就過半，看好WiFi 7的發展前景，估計未來5年將帶動半導體、零組件與終端產值達新台幣7700億元。

聯發科今天舉辦線上技術分享會，由智慧聯通事業部協協理葉信忠說明WiFi無線網路發展。他表示，WiFi 6自2019年推出，僅3年市場滲透率便達到50%。

葉信忠說，對於WiFi 7的發展前景樂觀看待，預期未來5年WiFi 7相關的半導體、零組件與終端產值可望達7700億元規模。

葉信忠表示，平均每人一生估計將擁有超過6台WiFi裝置。WiFi 7於2024年至2029年主力應用產品包括無線存取器、手機、寬頻無線及消費電子。

他指出，聯發科的WiFi 7方案採用6奈米製程，並採用單晶片多重連結設計架構，將有助降低網路延遲，此外，多天線技術可讓傳輸距離增加30%。（編輯：楊凱翔）1111026

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