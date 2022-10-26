泰國台商經貿白皮書 建議台泰加強智慧技術合作

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（中央社記者呂欣憓曼谷26日專電）泰國台商今天發布「台商經貿投資白皮書」，對泰國政府提出投資經貿建議，並建議台泰可以在智慧製造、智慧醫療、農業與生技產業應用、循環與綠色經濟以及電動車供應鏈等加強合作。

泰國台灣商會聯合總會、亞洲台灣商會聯合總會和世界台灣商會聯合總會委託中華經濟研究院針對泰國經貿市場進行研究，今天在曼谷發布「台商經貿投資白皮書—泰國篇」 。這是泰國台灣商會聯合總會發表的第二本白皮書，第一本白皮書在2017年發表。

白皮書中提到台商在泰國遇到的議題共分為6大面向，包括法律規範體系和程序問題、貿易議題、投資議題、勞動和人力資源議題、稅務議題以及基礎設施議題。

白皮書對泰國政府提出相關建議包括加強法制改革降低法令規範模糊空間，提升法規改革程序透明度，有助增加外商對泰國投資環境的信心；建議降低雙邊關稅障礙，公告透明清楚的關務技術性準則；放寬外資租賃土地和建築物的限制，擴大投資獎勵措施的適用範圍；加強提供中小企業融資優惠；放寬智慧簽證範圍，簡化工作證申請流程。

白皮書並根據當前經濟局勢以及台泰產業互補趨勢，建議5大優先合作的議題，包括智慧製造、智慧醫療、農業與生技產業應用、循環與綠色經濟以及電動車供應鏈。

白皮書認為，台泰產業結構都是以中小企業為主，台灣的智慧化轉型經驗可以提供泰國參考，雙方可以進行更多交流；在醫療方面，泰國對於醫材的進口、研發製造和提升醫療服務品質有需求，台泰可以有進一步合作，例如建立雲端病歷系統，整合醫院間病歷，提升就醫和轉診效率。

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在農業方面，可以評估台灣循環農業技術導入泰國農業體系的可能性，且COVID-19疫情後全球消費者對保健食品有需求，台泰可在食品生技上合作；循環和綠色經濟上，泰國回收比例和技術有限，台灣企業資源回收再利用技術相對成熟，可供泰國借鏡，此外也可建立工業區循環資源整合的經驗交流。

最後在電動車產業方面，泰國正在積極吸引外資企業發展電動車技術，台泰可以合作開發電動車關鍵系統或汽車電子、高附加價值零組件產品，且台灣有資通訊和半導體產業優勢，台泰未來可以合作的方向包括協助電動車廠開發車款、供給全球車廠系統和關鍵零組件及發展新型態應用服務系統等。（編輯：黃自強）1111026