電視串流影音調查 付費訂閱比率83.9%

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（中央社記者江明晏台北26日電）串流裝置品牌OVO進行「電視串流影音大調查」發現，透過電視收看串流影音的觀眾付費訂閱比率高達83.9%，平均付費金額新台幣373元，最常收看的影音服務依序為YouTube、Netflix、Disney+。

串流影音已逐漸從手機走進電視，為了更了解電視串流觀影行為，串流裝置品牌OVO首次進行「OVO 2022電視串流影音大調查」，發現電視串流觀眾最常收看的7大影音服務依序是YouTube（90.7%）、Netflix（71.4%）、Disney+（46.3%）、愛奇藝（33.2%）、friDay影音（16%）、四季線上（14.3%）與LiTV（13.4%），相較今年4月MIC針對一般民眾的「影視串流大調查」，Disney+已取代LINE TV成為第3大串流影音服務。

調查發現，電視串流觀眾付費訂閱比率高達83.9%，相較於MIC調查一般民眾的付費訂閱比率54%高出許多，顯然電視串流觀眾有更高的付費意願，付費金額也比較高，平均付費金額為373元，是MIC調查一般串流訂閱者平均月付金額242元的1.5倍，月付500元以上的比率占25.5%。

OVO創辦人暨執行長吳有順表示，電視觀眾更願意付費且願意付更多的原因，有電視聲光效果好、可與家人一起觀看，以及要求更好的服務品質等特性有關。雖然智慧電視也能上網，但與電腦、手機的使用情境大不相同。與其花時間上網找免費資源，可能會有點了不能看、或畫質不理想等問題，電視觀眾更願意付費取得穩定、高畫質的影視服務。

電視觀眾付費訂閱的串流影音排行冠軍是Netflix，高達75.5%；其次是快速竄升的Disney+有近半（49.4%），入台第一年交出不錯成績單；大力推廣無廣告的YouTube Premium位居第3（30%），大幅高於全球訂閱約5%，顯示電視端將會是YouTube擴大訂閱規模的關鍵；第4是愛奇藝（27.5%），雖然已退出台灣市場，但穩定性較高的電視觀眾仍有相當多支持者。

調查發現，電視觀眾最常第一個看的影音服務，依序是 YouTube（50.8%）、Netflix（29.5%）、愛奇藝（4.4%）、Disney+（4%）。

「OVO 2022電視串流影音大調查」由串流裝置品牌OVO設計與執行，OVO在2014年即發表首款智慧電視盒，之後基於原創研發的聯網電視平台，陸續推出智慧投影機、智慧電視等各式串流裝置，調查於2022年9月透過網路發起，共回收2011份問卷。（編輯：蘇志宗）1111026