滙豐：聯準會11月釋升息放緩訊號 日圓年底回升至142

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（中央社記者張璦台北27日電）滙豐銀行預估，美國聯準會（Fed）升息將在明年第1季見底，預料聯準會11月將向市場釋出升息逐步放緩的訊息，日圓有望迎來反彈，匯率年底可回升至1美元兌142日圓。

同時，由於全球經濟放緩衝擊半導體及科技行業，滙豐對台灣及韓國股市持審慎觀點。

滙豐銀行今天舉辦第4季線上投資展望說明會，預期2023年全球經濟不會出現全面衰退，但成長率將會顯著放緩至1.8%，預料歐元區及英國將於今年第4季步入經濟衰退期。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，由於美國9月核心通膨高於市場預期，而且勞工市場穩健，預測11月聯準會將再升息75基點（1個基點是0.01個百分點），但12月升息速度料將放緩至50基點，合計5碼（1碼是25個基點、0.25個百分點）。

她指出，到2023年2月，聯準會升息將進一步放緩至25基點，將聯邦基準利率上調至4.625%的高峰，然後按兵不動，預計聯準會不會在2023年內轉向降息。

因此，范卓雲表示，滙豐繼續看好美元強勢，尤其兌歐元和英鎊，因美元有偏高利率、地緣政治不明朗和避險需求支持；同時，由於步入冬季，歐洲將面臨限電和停電風險，經濟步入衰退，預期歐元和英鎊將持續承壓。

近日，日圓續於149附近低檔震盪，媒體關切後續走勢，范卓雲指出，滙豐認為日圓現已過度貶值，預料11月聯準會將向市場釋出訊息，即升息逐步放緩，因此判斷日圓有反彈空間，匯率年底可望回升至1美元兌142日圓。

滙豐表示，為了應對衰退風險，滙豐對全球股票持偏低比重配置，資金轉投入債券和避險基金，並持偏高比重配置；未來6個月，滙豐偏高比重配置全球債券，聚焦投資等級債券和優質新興市場美元企業債券；在全球股票組合中，滙豐偏高配置美國股票，減持歐元區及英國股票。（編輯：楊蘭軒）1111027