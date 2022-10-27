今年台灣精品獎348件獲選 ICT類產品占逾4成居冠

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（中央社記者鄭鴻達台北27日電）經濟部國際貿易局今天表示，第31屆台灣精品獎自上千件產品選拔出348件，其中資通訊科技（ICT）類產品獲獎占42.3%居冠、機械及零組件類23.6%次之。今年30件入圍的金、銀質獎產品，將於11月23日揭曉並在台北國際會議中心頒獎。

貿易局發布新聞稿指出，今年台灣精品獎選拔結果，為百餘位專家利時3個月，從上千件產品中延選出186家企業的348件產品，其中有30件作品入圍金、銀質獎。

貿易局說明，第31屆台灣精品獎共有547家廠商、1109件產品報名，得獎產品各項占比反映台灣重要產業的競爭優勢，其中以ICT類獲獎占42.3%為最高，較去年29.8%顯著增加，反映疫情下ICT產品的需求激增；其次是機械及零組件類占23.6%；第三為家用設備及五金建材類占12.4%，與去年相近。

貿易局說明，今年的報名企業與產品，顯示台灣各產業對人工智慧（AI）、物聯網等技術的相關應用已趨成熟多元，且為因應疫情對生活與商業模式的改變，在遠距教育、線上會議、電競及健康防疫等方面，也有許多創新的產品與解決方案。

貿易局表示，這次得獎作品都具有創新的共同特色，多運用5G、AI、大數據、物聯網、虛擬實境（VR）等科技，以產品智慧化滿足顧客的潛在需求及解決使用痛點。

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不僅如此，在綠色永續發展、能源管理、溫室氣體盤查，以及符合國際標準、專利布局、重視顧客滿意及服務流程等多重面向，得獎作品也多有出色表現。

其中包括節能減碳的電動機車與充電裝置，遠距醫療用的高倍率、高解析度攝影機，AI輔助的糖尿病視網膜病變診斷裝置，軟性可彎曲的顯示面板與電子紙，以及摺疊觸控筆電等產品，都反映趨勢與需求。（編輯：楊凱翔）1111027